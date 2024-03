I caricabatterie USB-C di IKEA sono ultra economici, e senza istruzioni di montaggio

L’incursione di IKEA nel mercato della smart home, ma a quanto pare la società nordeuropea vuole ritagliarsi una porzione importante anche nel segmento degli accessori d’elettronica, come dimostrato dai nuovi caricabatterie USB-C per dispositivi hi-tech.

I due dispositivi portano il nome SJÖSS e, per chi se lo stesse chiedendo, sono già montati e non devono essere assemblati a casa dopo averli acquistati negli store, come avviene con i mobili.

Il SJÖSS da 30W ha un prezzo di 5,95 Euro ed è un caricabatterie composto da una porta USB-C per la ricarica rapida. Compatibile con le tecnologie Power Delivery 3.0, Quick Charge4+ e Programmable Power Supply, può essere utilizzato per caricare un solo dispositivo alla volta.

Se invece siete tra i tanti che necessitano di un caricatore per ricaricare due device (magari laptop e tablet, smartphone e tablet, o altro), c’è il modello da 45w che ha un prezzo di 9,95 Euro e che come si legge offre una potenza in uscita di 45W su singola porta o 22W sulle due porte USB-C.

Ikea sottolinea come entrambi i caricabatterie sono dotati del sistema di protezione integrale per gli sbalzi di corrente e surriscaldamento, che evitano danni ai dispositivi. Nella confezione sono presenti anche degli adesivi colorati per renderli riconoscibili.

