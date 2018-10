Caricabatterie wireless RAVPower ed hard disk esterno Western Digital in offerta su Amazon

Nuova giornata, nuove promozioni su Amazon. Quest'oggi ci vogliamo concentrare sul comparto degli accessori per computer e smartphone, proponendo un caricabatterie wireless ed un hard disk esterno Western Digital.

Partendo proprio da quest'ultimo, si tratta di un hard disk da 4 terabyte My Passport targato Western Digital, con collegamento USB 3.0 per usarlo al PC.

Lo storage include il software WD Backup che consente di effettuare il backup automatico dei dati, ma è anche presente un avanzato sistema di protezione con password e crittografia hardware.

Lo sconto è davvero molto interessante e consente di risparmiare 80 Euro (il 42%) sul prezzo di listino di 189,99 Euro. Amazon lo propone a 109,99 Euro, ma non sappiamo se si tratta di un'offerta valida solo per la giornata di oggi o meno.

Per quanto riguarda il caricatore, si tratta di un caricabatterie wireless RAVPower, con funzione di ricarica veloce a 10W compatibile con la maggior parte dei dispositivi top di gamma del momento. Il design ergonomico garantisce stabilità durante le operazioni di ricarica: la base in silicone e la parte superiore in gomma sono antiscivolo, mentre è presente anche una luce LED che indica il progresso della ricarica.

L'offerta è valida fino ad esaurimento scorte (nel momento in cui vi stiamo scrivendo ne è stato richiesto il 25%) ad un prezzo di 18,69 Euro, rispetto ai 21,99 Euro di listino.