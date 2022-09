In quanto tempo caricano i nuovi iPhone 14? Un test lo ha svelato

Con il passare delle ore, emergono sempre più dettagli sulla nuova gamma di iPhone 14 targata Apple. Dopo i nuovi test di durata della batteria di iPhone 14, di cui abbiamo parlato qualche ora fa, ora arriva un’altra prova che si sofferma sui tempi di caricamento.

A pubblicarla il sito cinese Chongdiantou, il quale ha testato vari tipi di alimentatori con iPhone 14 Pro e Pro Max, il che è particolarmente utile per farsi un’idea sui tempi di caricamento.

E’ emerso che l’adattatore USB-C da 30W di Apple, che viene commercializzato attraverso i canali ufficiali, quello più economico in grado di caricare iPhone 14 ed iPhone 14 Pro Max alle velocità di ricarica massime supportate dai due dispositivi: rispettivamente 25 e 27W. Tutti gli altri caricabatterie Apple, anche più costosi, sono praticamente inutili in quanto non offrono performance superiori.

Come si può vedere dal grafico presente in calce, l’adattatore da 30W dovrebbe rappresentare ad oggi la scelta migliore per i due modelli di smartphone in questione. Lo stesso sito ha anche scoperto che l’iPhone 14 Pro Max può raggiungere brevemente una velocità di ricarica di picco di quasi 29W con il vecchio alimentatore da 29W progettato per il MacBook da 12 pollici e lanciato a giugno 2018. Per tutti e quattro i modelli di iPhone 14, Apple afferma che gli utenti possono caricare i dispositivi al 50% in circa 30-35 minuti con un alimentatore da 20W o superiore.

I vecchi iPhone 13 ed iPhone 13 Pro MAX, in confronto, sono in grado di raggiungere velocità fino a 23 e 27W rispettivamente. Secondo le ultime indiscrezioni, nel 2023 Apple potrebbe lanciare un iPhone 15 senza porte.