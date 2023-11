Caricare foto su Instagram nella qualità più elevata? L'opzione che non avete visto

In seguito alla spiegazione relativa ai limiti di tempo impostabili su Instagram, è arrivata l'ora di tornare a dare un'occhiata alle impostazioni legate al popolare social network di Meta. Potrebbe infatti interessarvi sapere che esiste un'opzione che consente di caricare foto e video nella qualità più elevata.

A tal proposito, una volta avviata l'applicazione ufficiale per dispositivi mobili di Instagram, ad esempio quella installabile a partire dal Play Store di Android, quel che potreste voler fare è innanzitutto premere sull'icona dell'account collocata in basso a destra. Questo prima di fare tap sull'icona dell'hamburger presente invece in alto a destra, così da poter selezionare la voce "Impostazioni e privacy".

È infatti in quest'area che risiede la sezione "La tua app e i tuoi contenuti multimediali", che include svariate possibilità. Tra queste, il vostro interesse potrebbe ricadere sulla voce "Utilizzo dati e qualità contenuti multimediali". Accedendo dunque a questo menu, comparirà a schermo l'opzione "Carica nella qualità più elevata", che potrebbe tornarvi utile attivare.

Per intenderci, la descrizione della funzione è chiara: "Carica sempre foto e video nella qualità più elevata, anche se il caricamento richiede più tempo. Quando questa impostazione non è attiva, modificheremo automaticamente la qualità del caricamento in base alle condizioni di rete". Insomma, se non volete perdere qualità, potreste voler rendere attiva l'apposita levetta.