Caricatore MagSafe Belkin per iPhone scontato del 67% per il Black Friday

Non c'è solamente lo sconto Amazon su Samsung Galaxy S22 Ultra 5G in occasione della settimana del Black Friday 2022. Infatti, il popolare e-commerce ha lanciato miriadi di iniziative promozionali sui prodotti più disparati. È proprio tra queste che rientra un'offerta sul caricatore MagSafe Belkin per iPhone.

Più precisamente, il prodotto viene adesso venduto ad appena 14,99 euro. Stando a quanto si può apprendere dalla versione italiana del portale e-commerce della società di Andy Jassy, usualmente il costo del caricatore sarebbe di 44,99 euro. C'è dunque un consistente sconto del 67%, o meglio è possibile risparmiare 30 euro.

Potrebbe insomma trattarsi di una buona occasione per chi vuole entrare nel mondo della ricarica wireless. Ricordiamo in ogni caso che si fa riferimento a un prodotto che strizza l'occhio ai possessori di iPhone 12, iPhone 13 e iPhone 14. Al netto di questo, il cavo del caricabatterie da 20W è lungo 2 metri ed è incluso un alimentatore.

Per il resto, considerato il periodo di grandi offerte, potreste voler restare aggiornati sulle più recenti promozioni. In questo contesto, potrebbe quindi interessarvi consultare la pagina "riassunto" del Black Friday 2022, nonché magari dare un'occhiata al canale Telegram degli sconti. Così facendo, non perderete le principali offerte che verranno lanciate.