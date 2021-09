Ecco il caricatore dei Minions che non sapevate di volere: fast-charging e gratis in Cina

Se avete un vecchio caricatore per iPhone a casa e abitate in Cina, è il vostro giorno fortunato. Nubia ha infatti annunciato una nuova campagna di trade-in che vi permette di scambiare il vostro caricatore per iPhone con uno brandizzato Minions.

L'offerta di Nubia è iniziata il 19 settembre e durerà fino al 23 dello stesso mese: per aderire vi basta prenotare un appuntamento online tramite il portale "Nubia Phone & Recycling", che vi indirizzerà allo store più vicino a voi. Una volta consegnato il vostro vecchio caricatore per iPhone, riceverete in cambio il caricatore fast-charging Sugar Cube di Nubia, di colore giallo e brandizzato per l'occasione con il volto dei Minions di "Cattivissimo Me".

Il caricatore Sugar Cube è compatibile con iPhone e smartphone Android e garantisce una velocità di carica fino a 30 W. Il caricatore è solo uno dei dispositivi della campagna "Nubia x Minions", che comprende diversi caricatori, come il Biscuit Charger a 65 W e a 22.5 W, tutti ovviamente di colore giallo e con il volto degli assistenti del supercattivo Gru. Sfortunatamente, però, tutti i prodotti brandizzati Minions, così come la campagna di trade-in, sono limitati alla Cina.

La campagna di trade-in è un tentativo di Nubia di capitalizzare sull'annuncio dei nuovi iPhone 13 concentrandosi sui vecchi caricatori iPhone in disuso. D'altro canto, lo smartphone è stato annunciato solo la scorsa settimana, durante il keynote Apple del 14 settembre, mentre il colosso di Cupertino ha di recente pubblicato una panoramica delle feature di iPhone 13.