Sul Caricatore Portatile USB Multiplo da 8 porte con display c'è il Coupon!

Caricatore USB C layajia è progettato in modo compatto e leggero. Infatti, le dimensioni sono 7 cm * 12,2 cm * 3,6 cm. Mentre il peso è di soli 405 g. Ffacile da posizionare ovunque nella tua stanza senza occupare troppo spazio, ma anche in ufficio o da riporre in borsa, marsupio o valigia.

Dispone di 4 porte Type A QC 3.0 (18W MAX) e 4 porte Type C PD 3.0 (20W MAX), consentendo la ricarica simultanea di dispositivi multipli con una potenza massima di 152W.

Ogni porta della stazione di ricarica USB per desktop può identificare con precisione i requisiti di corrente dei dispositivi collegati, che si tratti di smartphone, tablet, auricolari Bluetooth o altri dispositivi di ricarica.

E' dotato di un display digitale LCD che mostra la tensione di ricarica, la corrente e l'uso di ciascuna porta, così potrai monitorare facilmente lo stato di ricarica.

È stato inoltre aggiornato con un chip intelligente che fornisce funzioni di sicurezza come la protezione da sovratensioni, da cortocircuiti, da sovracorrenti e da surriscaldamento.

Vasta la compatibilità: iPhone 15 Pro Max/15 Pro/15/14 Pro Max/14 Pro/14/13 Pro Max/13 Pro/13/13 mini/12 Pro Max/12 Pro/12 Mini/12/11 Pro/X/XS Max/XR, iPad Air 5/4, iPad Pro 2020, iPad Mini 6, AirPods Pro, Samsung Galaxy S23 Ultra/S23+/S23/S22 Ultra/S22+/S22/S21/S21+/S20/A53/Z Flip 4/3/Z Fold 4/3, Pixel 7 Pro/6/5, ecc. Anche tanti tablet e smartwatch.

