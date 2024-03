Caricatore rapido USB-C a 160W a PREZZO SHOCK con il doppio coupon Amazon

C’è spazio anche per gli accessori per i dispositivi tech tra le promozioni proposte quest’oggi da Amazon. Il colosso di Seattle infatti permette di acquistare a prezzo ridotto un caricatore rapido USB-C con potenza di 160W e sei porte.

Il caricatore rapido USB-C a 160W infatti può essere acquistato a 35,39 Euro, in calo rispetto ai 58,99 Euro di listino. Questo prezzo può essere raggiunto non solo applicando il coupon del 28% direttamente al check-out, che sarà disponibile fino ad oggi 29 Marzo 2024 salvo esaurimento della disponibilità, ma anche riscattando lo sconto aggiuntivo del 12% tramite il pulsante “applica ora” presente poco sotto. Entrambi gli sconti saranno applicati direttamente nel carrello al momento della finalizzazione dell’ordine, ma sono a tempo motivo per cui consigliamo di effettuare l’ordine rapidamente in caso d’interesse.

Il caricatore in questione è dotato di sei porte: tre USB-C e tre USB-A con supporto PowerDelivery 3.0 e può essere utilizzato con laptop, smartphone, tablet ed in generale con tutti i dispositivi d’elettronica.

