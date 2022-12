Caricatore unico, ecco quando entrerà in vigore la norma UE: ci sarà da attendere il 2024

L'accordo tra UE e produttori di smartphone per l'implementazione del connettore unico di ricarica USB-C ha finalmente una data di entrata in vigore. Come molti sapranno, infatti, nonostante l'Unione abbia varato le sue nuove misure lo scorso giugno, il caricatore unico si farà attendere fino al 2024, specie sugli smartphone Apple.

In particolare, ora sappiamo che la deadline per il connettore unico è il 28 dicembre 2024: dopo tale data, nessuno smartphone, tablet o altro prodotto elettronico potrà adottare uno standard di ricarica cablata diverso dall'USB-C. La notizia arriva dalla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea: poiché la normativa europea è stata pubblicata oggi, 8 dicembre 2022, essa entrerà in vigore tra 20 giorni, dunque il 28 dicembre 2022. I produttori di smartphone avranno poi 24 mesi per adeguarsi alle norme comunitarie, perciò potranno attendere fino al 28 dicembre 2024 prima di conformarsi al nuovo standard.

La data è comunque in linea con quanto previsto da molti politici europei, che hanno sempre spinto per un'implementazione del connettore unico tra l'autunno e l'inverno del 2024. In ogni caso, sembra che i principali player del settore che ancora non usano l'USB-C (cioè Apple) si adegueranno a tale standard molto prima di fine 2024: pare infatti che già iPhone 15 avrà un connettore USB-C, dicendo addio alla tradizionale porta Lightning di Apple.

Oltre agli smartphone di Cupertino, comunque, tutti i tablet, le fotocamere digitali, gli auricolari e le console portatili sono interessati dalla normativa europea, che dunque potrebbe andare ad incidere anche sui produttori di device elettronici a basso costo, che talvolta restano ancorati a sistemi di ricarica piuttosto antiquati. Nel 2026, invece, il nuovo standard verrà esteso anche ai laptop.