Caricatore Unico, senatori USA richiedono di prendere esempio dall'Europa

Dopo lunghe contrattazioni si è raggiunto uno storico accordo, con il caricatore unico in Europa anche per Apple. In seguito a questa mossa storica della commissione, tuttavia, anche gli Stati Uniti starebbero iniziando a valutare un percorso simile.

Infatti, i senatori Edward J. Markey ed Elizabeth Warren hanno richiesto un'interrogazione urgente sulla standardizzazione dell'interfaccia di ricarica per i dispositivi mobili, parlando in particolare di ambiente, costi e obsolescenza programmabile. Nella lettera, si legge, "l'Unione Europea (UE) ha appena approvato un'importante legislazione che obbliga i produttori di dispositivi elettronici ad adottare un caricabatterie unico per i device mobili in tutta l'UE. Ci congratuliamo con il Dipartimento del Commercio per i passi già adottati per affrontare questi problemi e vi invitiamo a seguire l'esempio dell'UE sviluppando una strategia globale per affrontare i costi inutili per i consumatori, mitigare i rifiuti elettronici e ripristinare correttezza e certezza nel processo di acquisto di nuovi dispositivi elettronici".

Il progresso e l'innovazione, spiegano i senatori, non dovrebbero arrivare esclusivamente a loro spese, ma anche e soprattutto a loro beneficio, senza inondarli di accessori dal destino incerto a ogni cambio generazionale.

Insomma, un vero e proprio invito all'apparato legislativo statunitense nell'intraprendere un percorso virtuoso come quello compiuto con successo nel Vecchio Continente, sebbene l'accordo si sia raggiunto con un'entrata in vigore del caricatore unico in Europa a partire dal 2024.