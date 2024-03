Caricatore USB-C multiplo da 20W a PREZZO STRACCIATO su Amazon

Prezzo shock e doppio sconto proposto da Amazon in giornata odierna su un caricatore USB-C da muro multiplo con 20W di potenza, che può essere acquistato a meno di 10 Euro grazie ad un doppio coupon.

Il caricatore VOLTME USB-C da 20W a due porte infatti può essere acquistato a 9,53 Euro, grazie al coupon aggiuntivo del 5% che può essere applicato cliccando sul pulsante “applica coupon 5%”, che consente di ottenere uno sconto aggiuntivo a quello già proposto. Di listino infatti il caricatore costa 16,99 Euro, ma Amazon per un breve lasso di tempo permette di acquistarlo a 10,38 Euro.

Ovviamente, si tratta di un caricabatterie perfettamente compatibile con iPhone, oltre che per i cellulari Galaxy e Xiaomi, ma che può essere utilizzato anche per altre tipologie di dispositivi.

Dal momento che si tratta di una promozione a tempo, consigliamo di effettuare l'ordine rapidamente in caso d'interesse in quanto potrebbe andare sold out a stretto giro.



