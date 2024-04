Caricatore Wireless Auto Magnetico con MagSafe: scopri come pagare la metà!

Rocoren 15W Caricatore Wireless Auto Magnetico è davvero super comodo! . Carica rapida per iPhone 15/14/13/12 Serie e altri telefoni di ricarica wireless All Qi. Caricatore compatibile con QC3.0, PD2.0. Adatto alle casse di con Magsafe e telefoniche originali con adsorbimento magnetico. Applica il coupon del 30% e lo sconto del 20%!

VAI SUBITO ALL'OFFERTA Utilizza una clip di ventilazione in modalità stabile triangolare, che non lo fa cascare. La staffa ha tre effetti di colore tra cui scegliere in modalità di alimentazione, quindi personalizzi anche il look! Puoi aprire e spegnere le luci liberamente attraverso il pulsante Luce.

Vanta un potente anello magnetico incorporato con magnete N52 Strong NDFEB, magnetismo forte, così non dovrai temere di dossi e non interferisce con i segnali del telefono cellulare.

Compatibile con qualsiasi iPhone con funzione di ricarica MagSafe.

Vanta altresì una clip con una presa salda sulla griglia d'aerazione, proteggendola dai graffi. Con la giuntura sferica di rotazione flessibile a 360°, puoi facilmente ruotare il tuo telefono per ottenere l'angolazione di visualizzazione perfetta. Così da usarlo come navigatore per esempio, ma evitando distrazioni pericolose alla guida!

Ecco come risparmiare: il prezzo del prodotto è già ribassato di partenza del 25%. Ma applicando il coupon al 30% e il codice sconto del 20% (il primo con una spunta e il secondo pigiando sul bottone bianco Applica), lo pagherai praticamente la metà. Quindi 14 euro! Un'occasione da non perdere!

