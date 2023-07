Caricatore wireless per iPhone e Samsung a soli 8 euro? Ecco l'offerta Amazon

Al netto dello sconto Amazon su Xiaomi Smart Air Purifier Compact, risulta intrigante approfondire anche altre offerte disponibili nel contesto del popolare store e-commerce. Di mezzo ci sono infatti le più svariate tipologie di prodotti, compreso un caricatore wireless per iPhone e Samsung.

Certo, come i più attenti tra di voi ben sapranno, non c'è "un'esclusiva" in merito ai modelli ricaricabili in questo modo, tanto che anche nello stesso annuncio di Amazon si legge il nome di Xiaomi, ma potreste comunque voler approfondire per bene la compatibilità, dato che i 15W in termini di ricarica si potrebbero raggiungere solamente coi modelli di iPhone più recenti, mentre lato Samsung, ad esempio, usualmente si raggiungono i 10W.

In ogni caso, se siete alla ricerca di un prodotto di questo tipo che non costi troppo, sappiate che attualmente su Amazon tale soluzione viene venduta ad appena 8,06 euro tramite rivenditori, per via dell'attivazione di uno sconto del 27% rispetto al prezzo mediano. La colorazione del caricatore wireless coinvolta è quella Bianca.

Per il resto, vale la pena notare che il caricatore wireless è compatibile con alimentatori da 15W o superiori, sia USB Type-C che USB Type-A. L'alimentatore non è incluso in confezione, ma quest'ultima include invece un adattatore da USB Type-C a USB Type-A. In ogni caso, non manca anche l'illuminazione, visto che i bordi del caricatore diventano verdi quando quest'ultimo è in standby e passano invece al colore blu durante la fase di ricarica.

