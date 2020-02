I caricatori USB hanno la stessa potenza di elaborazione dei PC della missione Apollo 11

Incredibile scoperta di uno sviluppatore Apple, che tramite il proprio sito web ha pubblicato i risultati su uno studio condotto di recente, che gli ha consentito di trarre una sorprendente conclusione: i caricatori USB usati quotidianamente per gli smartphone hanno la stessa potenza di elaborazione dei PC usati per la missione Apollo 11.

Forrest Heller, uno sviluppatore software che ora lavora per Apple, ha pubblicato un interessante studio in cui è giunto alla sorprendente scoperta, mettendo a confronto la potenza di elaborazione dei caricabatterie dei Google Pixel da 14W, Huawei 40W SuperCharge, AnkerPowerPort Atom PD 2 con l'AGC sviluppato dalla NASA più di cinquant'anni fa per controllare ed automatizzare i sistemi di guida e navigazione a bordo dell'Apollo 11.

Tramite alcuni calcoli, Heller è giunto alla conclusione che l'AGC (comprensivo delle sue 5.600 porte in grado di eseguire quasi 40mila calcoli al secondo) aveva una potenza di 1.024 MHz.

Per fare un confronto, il caricatore Anker include un processore Cypress CYPD4225 da 48 MHz con il doppio della RAM dell'AGC e quasi il doppio dello spazio d'archiviazione. Di fatto, come si legge nel rapporto "la CPU del caricabatterie Anker è 563 volte più veloce del computer della missione Apollo 11)", un dato che dimostra i passi in avanti registrati in 50 anni.

E' stato anche calcolato che tutti i computer presenti sulla navicella che portò gli uomini sulla Luna hanno anche meno memoria dello stesso caricatore Anker. Nonostante ciò, però, difficilmente un caricabatterie di questo tipo sarebbe sopravvissuto a quel viaggio.