Carichi per la MIUI 12? Xiaomi ha già confermato la MIUI 13

In seguito all'annuncio della MIUI 12, avvenuto nella giornata di oggi 27 aprile 2020, molti utenti stanno attendendo l'aggiornamento, che verrà rilasciato a partire dal mese di giugno. Tuttavia, in casa Xiaomi si sta già parlando della MIUI 13.

In particolare, stando anche a quanto riportato da Gizchina, nel forum cinese ufficiale della società è apparso un sondaggio relativo al prossimo aggiornamento, pensato per chiedere agli utenti dei pareri in merito alle funzionalità da implementare. Di fatto, dunque, l'azienda cinese ha confermato l'esistenza della MIUI 13, anche se c'erano pochi dubbi in merito.

Le prime indiscrezioni parlano di un possibile arrivo dell'aggiornamento software a partire dal 2021. Nel frattempo, a breve in Cina partirà la fase di test della MIUI 12, che ha ancora un po' di strada da fare prima di essere rilasciata in versione stabile (si parla di giugno 2020). In ogni caso, il fatto che Xiaomi abbia rilasciato un sondaggio relativo alla MIUI 13 in realtà non è poi così strano, in quanto è risaputo che le aziende hanno bisogno di tempistiche piuttosto importanti per riuscire a mettere in piedi come si deve un progetto di questo tipo.

C'è da dire che l'azienda cinese si sta dando molto da fare a livello software, nonostante i problemi riguardanti alcuni dispositivi Android One.