Queste carine e adorabili scimmie sono state sorprese a commettere atti di cannibalismo

In natura nulla è "carino e adorabile", poiché vige la legge della sopravvivenza e del più forte. Un esempio è dato dall'ultima osservazione di un gruppo di scimmie cappuccine dalla faccia bianca (Cebus imitator) che, dopo che un membro del loro gruppo e deceduto a causa di una caduta, alcuni esponenti si sono riuniti per mangiarselo.

Gli esperti osservano questo gruppo da circa 37 anni e mai avevano visto qualcosa del genere. Ad essere stato divorato è un piccolo del gruppo, chiamato CT-19, che aveva solamente 10 giorni. Dopo aver sentito delle urla provenire da un albero, gli esperti hanno visto il piccolino cadere e il gruppo riunirsi attorno a lui.

Solo otto casi di cannibalismo sono stati osservati nei primati centro-sudamericani, osservano gli autori dello studio (pubblicato sulla rivista Ecology and Evolution). In questo caso, c'è motivo di credere che CT-19 sia stato vittima di un infanticidio, scrivono gli esperti. Sebbene gli scienziati non abbiano assistito alla tragedia, sospettano che un maschio adulto - chiamato PW - possa aver spinto o attaccato il bambino.

"Immediatamente dopo le urla e la caduta a terra del bambino, il maschio adulto PW è stato cacciato dalla stessa area da una femmina adulta", hanno scritto gli autori. Precedenti osservazioni dei cappuccini suggeriscono che le femmine facciano in questo modo dopo aver assistito a un omicidio del genere. Secondo quanto riportato, le scimmie potrebbero aver fatto questo terribile atto a causa di un disperato bisogno di nutrienti supplementari.

Non solo sempre così spietate: a volte si aiutano tra di loro (come nel caso di questo incredibile salvataggio) e sono molto più versatili di noi nel problem solving.