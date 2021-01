Carl Pei annuncia la nuova società Nothing: primi prodotti in arrivo nei prossimi mesi

Era atteso per la giornata di oggi l'annuncio di Carl Pei della sua nuova startup ed il co-fondatore di OnePlus non ha deluso la aspettative. Il dirigente ha infatti svelato che l'azienda si chiama "Nothing", ed i primi prodotti arriveranno sul mercato entro la prime metà del 2021.

La società, che viene descritta come "una compagnia di tecnologia di consumo" ha sede a Londra e conta tra gli investitori anche il papà dell'iPod di Apple, Tony Fadell, il co-fondatore di Twitch Kevin Lin, il CEO di Reddit Steve Huffman e lo youtuber Casey Neistat.

Pur senza diffondere molte informazioni a riguardo, Nothing ha già preannunciato che lancerà i suoi "primi dispositivi intelligenti" entro la prima metà dell'anno.

"La missione di Nothing è rimuovere le barriere tra le persone e la tecnologia per creare un futuro digitale senza soluzione di continuità", ha affermato Pei in un comunicato stampa in cui afferma che lui e Nothing credono che "migliore tecnologia sia bella, ma naturale e intuitiva da usare".

In un'intervista rilasciata in precedenza a The Verge, lo stesso imprenditore si era rifiutato di fornire indicazioni sui prodotti su cui si soffermerà. Da qualche ora sono già attivi gli account ufficiali social di Nothing, oltre che il sito raggiungibile all'indirizzo nothing.tech. Non si può certo dire che il lancio non sia misterioso al punto giusto.

L'annuncio arriva a pochi mesi dall'addio di Carl Pei ad Oneplus.