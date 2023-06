Carl Pei categorico: 'i render leakati di Nothing Phone (2)? Fake!'

Nelle scorse ore, un mega-leak su Nothing Phone(2) ha svelato una lunga serie di render dello smartphone, che ne hanno anticipato il design e il form factor. Sulla questione dei leak, però, è intervenuto persino Carl Pei, CEO e fondatore di Nothing, che nelle scorse ore ha voluto tranquillizzare gli utenti.

I render leakati nelle scorse ore da SmartPrix e OnLeaks, infatti, sarebbero tutti falsi e non rappresenterebbero il "vero" Nothing Phone (2). A confermarlo è stato un tweet di Carl Pei, che in risposta ai render ha scritto semplicemente "Fake". Anzi, per essere precisi il CEO di Nothing ha scritto "F a k e", a enfatizzare il fatto che le immagini comparse in rete sarebbero del tutto false.

SmartPrix e OnLeaks, dal canto loro, hanno spiegato che i render derivano da alcune fotografie delle unità di testing di Nothing Phone (2), che dovrebbe avere, esattamente come il Phone (1) di attuale generazione, un sistema con due fotocamere, uno schermo piatto con selfie-camera punch-hole e un sistema di indicatori con luci LED sul pannello posteriore.

Ciò che più ha preoccupato i fan, però, era che dai render traspariva che Nothing Phone (2) fosse sostanzialmente uguale al predecessore: dal punto di vista estetico, i cambiamenti si sarebbero dovuti concretizzare al più in una diversa posizione e conformazione delle luci LED del pannello posteriore dello smartphone. Fortunatamente, per ora, sembra che il design definitivo del Phone (2) sia ancora "sotto chiave" nei database di Nothing.

Secondo Carl Pei, però, gli utenti possono dormire sonni tranquilli: Nothing Phone (2) sarà molto diverso dallo smartphone lanciato lo scorso anno. Intanto, comunque, il Nothing Phone (2) si è mostrato online con diversi leak e benchmark, che hanno confermato che lo smartphone avrà un SoC Snapdragon 8+ Gen1 di Qualcomm e una RAM da 12 GB.