Carl Pei condivide Nothing OS 2.0 e 'commenta' il leak del prezzo di Nothing Phone (2)

C'è grande attesa per l'annuncio di Nothing Phone (2), il secondo smartphone del brand di Carl Pei che verrà svelato al grande pubblico nella giornata dell'11 luglio 2023. A incrementare l'hype ci sta pensando direttamente il CEO, considerando che quest'ultimo ha condiviso uno screenshot di Nothing OS 2.0 e ha persino "commentato" un leak.

Partendo dal software, in un tweet di Carl Pei (che trovate in calce) si può vedere la schermata Home relativa alla succitata versione della personalizzazione effettuata da Nothing. Il CEO non è l'unico ad aver messo in evidenza a livello ufficiale la volontà di "ripartire quasi da zero" in termini di design con Nothing OS 2.0, visto che a giugno 2023 ci aveva già pensato il Software Creative Director Mladen Hyoss a spiegare il tutto a XDA Developers.

Un dettaglio interessante che si nota dagli screenshot relativi a Nothing OS 2.0 è il fatto che viene lasciata "libera" la zona in alto al centro dello schermo. Questo potrebbe significare che la fotocamera per i selfie di Nothing Phone (2) sarà posizionata centralmente, al contrario di quanto si è visto in alcuni recenti "render" e in modo differente rispetto a quanto avvenuto per Nothing Phone (1), dato che quest'ultimo aveva una fotocamera anteriore collocata in alto a sinistra. In ogni caso, come riportato anche da Gizchina, i possessori di Nothing Phone (1) dovrebbero ricevere l'update a Nothing OS 2.0 nel mese di agosto 2023.

Arrivando invece alla questione del leak del presunto prezzo di Nothing Phone (2) in Europa, che ricordiamo secondo le voci di corridoio partirebbe da 729 euro per la variante da 256GB, Pei ha deciso di dedicare un tweet alla vicenda. Quest'ultimo non conferma né smentisce le indiscrezioni, ma vede il CEO di Nothing semplicemente chiedersi: "chi ha leakato questo?".

Il tutto accompagnato da una faccina arrabbiata: non è chiaro se Pei stia giocando con l'utenza e voglia sottintendere che in realtà il costo dello smartphone sarà più basso (cosa che farebbe indubbiamente piacere a molti) o se il CEO si stia effettivamente "lamentando" perché i suoi piani sono stati svelati in anticipo. Staremo a vedere: di certo anche questo contribuisce a incrementare l'attenzione relativa all'annuncio. L'11 luglio 2023 non è poi così lontano.