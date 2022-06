Carl Pei conferma: Nothing Phone (1) ha chip Snapdragon 778G+, ecco perché

Il leak della scheda tecnica di Nothing Phone (1) avvenuto ieri sta quasi costringendo la società a calare le carte sul tavolo rapidamente prima del lancio effettivo fissato al 12 luglio prossimo. Proprio oggi Carl Pei, il CEO della start-up londinese, ha confermato che Phone (1) avrà il chip Snapdragon 778G+ di fascia media.

Questo rumor circolava già da tempo in rete e “lottava” con l’indiscrezione relativa alla presunta dotazione dell’ultimo Snapdragon 7 Gen1 ma, dopo la comparsa del Phone (1) su Geekbench, sembrava essere già piuttosto chiara l’implementazione della prima soluzione citata. Ebbene, ai microfoni di Input Mag lo stesso Pei ha svelato che il primo smartphone firmato Nothing avrà proprio il chip Snapdragon 778G+.

Rispetto al chip base 778G di casa Qualcomm le differenze sono poche: la CPU, infatti, rimane l’octa-core con quattro core ad alte prestazioni ARM Cortex-A78 e quattro core ad alta efficienza ARM Cortex-A66, seguiti da GPU Adreno 652L e un modem X53 5G. Qual è la differenza dal modello vanilla? Il supporto a ricarica wireless e ricarica wireless inversa, tecnologie riservate normalmente ai chipset mobili di punta di Qualcomm e implementati su questo SoC specifico solo per Nothing Phone (1).

Secondo Carl Pei, lo Snapdragon 778G+ s’è rivelata rapidamente la scelta migliore in quanto chip dal miglior equilibrio tra prestazioni, consumo energetico e costi. Secondo lui, infatti, gli smartphone hanno raggiunto un livello di performance sufficientemente buono per le attività quotidiane, mentre le soluzioni più potenti hanno un rendimento decrescente e un’efficienza energetica nettamente inferiore.

In questo modo Pei sta seguendo lo stesso stile visto per il primo OnePlus Nord, l’ultimo smartphone OnePlus da lui supervisionato e con l’intento medesimo: spiccare come medio-gamma dall’esperienza d’uso complessiva migliore, piuttosto che come powerhouse. In altre parole, che sia Nothing Phone (1) destinato a diventare il prossimo “flagship killer” grazie a un OS ottimizzato a dovere? Lo scopriremo solamente tra qualche settimana.