Carl Pei sulle foto della Luna Samsung: "ogni smartphone usa la fotografia computazionale"

La questione delle foto della Luna lato Samsung è già stata chiarita a più riprese direttamente dal brand e non è nemmeno una controversia. Tuttavia, è giunto il momento di tornare sull'argomento per via di alcune, per certi versi inaspettate, dichiarazioni di Carl Pei in merito a quanto accaduto sul Web nell'ultimo periodo.

Infatti, come riportato anche da LiveMint, nonché come si può vedere direttamente nel video pubblicato nella giornata del 13 aprile 2023 sul canale YouTube di Nothing, nel contesto della "recensione" di Samsung Galaxy S23 Ultra effettuata da parte di Carl Pei (sì, il CEO di Nothing si sta divertendo a dire la sua relativamente ai dispositivi di altri brand), è stata trattata anche la recente "polemica".

Più precisamente, a partire circa dal minuto 04:00 la presentatrice incalza sul fatto che "si parla molto del fatto che non è un'immagine reale al 100% quella che si ottiene con la Luna. Hai la funzione Scene Optimizer" (potrebbe interessarvi dare un'occhiata al nostro approfondimento su cosa succede dietro le quinte con le foto della Luna per maggiori chiarimenti, ma va detto a chiare lettere che non c'è alcun overlay).

Le opinioni di Pei in merito non si sono fatte attendere: "ogni comparto fotografico per smartphone utilizza la fotografia computazionale. Questione Luna o meno (forse non tutte le aziende fanno questo sulla Luna, lato Samsung è una loro decisione), l'argomento della Luna è già comparso sei anni fa e ricompare ogni due anni, quindi magari nel 2025 tornerà. Il fatto è banalmente: fermiamoci". Insomma, il CEO di Nothing ha di fatto apertamente cercato di spiegare agli utenti che ha poco senso avviare "polemiche" di questo tipo.