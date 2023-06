Carl Pei mostra in anteprima un dettaglio di Nothing Phone (2): è il cavo

Non manca ormai poi così tanto alla presentazione di Nothing Phone (2), l'atteso secondo smartphone della società di Carl Pei che secondo un buon numero di persone potrebbe rappresentare una sorta di "prova del nove". Siamo dunque nel momento dei teaser e non sorprende che lo stesso Carl Pei stia rilasciando dettagli in modo graduale.

A tal proposito, come riportato anche da GSMArena, nella giornata del 19 giugno 2023 il CEO di Nothing ha mostrato quello che rappresenta il cavo trasparente relativo a Phone (2). Quest'ultimo è infatti stato rivisto nel design rispetto al passato, così come si evince dalla prima immagine pubblicata direttamente sul profilo Twitter di Carl Pei.

Come ben potete immaginare, visto l'hype che coinvolge il brand, quel tweet è già stato visto oltre 600.000 volte al momento in cui scriviamo. Questo nonostante si faccia riferimento "solamente" a un cavo USB Type-C, anche se quanto si vede nell'immagine (che potete trovare anche in calce alla notizia) mostra l'utilizzo di un design trasparente che va oltre al "normale" cavo bianco presente nella confezione di Nothing Phone (1).

Per il resto, ricordiamo che è già stata ufficializzata la data dell'evento di presentazione del secondo smartphone di Carl Pei e soci. La giornata da segnare sul calendario è quella dell'11 luglio 2023, visto che l'evento prenderà il via alle ore 17 italiane.