Carl Pei di Nothing commenta il lancio di iPhone 15 e le strategie Apple

In seguito all'annuncio della gamma iPhone 15 e all'arrivo dei dispositivi nelle mani degli utenti, torniamo a fare riferimento su queste pagine alle novità di casa Apple. Queste ultime non sono infatti di certo passate inosservate, tanto che anche Carl Pei, CEO di Nothing, ha voluto commentare iPhone 15.

Infatti, nella giornata del 18 settembre 2023 sul canale YouTube ufficiale di Nothing è stato pubblicato un contenuto in cui è proprio l'ex figura di spicco di OnePlus a dire la sua in merito a quanto visto nell'ambito del recente evento Wonderlust, nonché in generale relativamente al modus operandi di Apple.

Tra le varie considerazioni effettuate dal CEO di Nothing (potete recuperarle in via integrale mediante il player presente qui sopra), troviamo quella relativa al fatto che, secondo Pei, questa tipologia di eventi rende meglio dinanzi a un pubblico dal vivo. Il CEO di Nothing ha infatti spiegato che, dal suo punto di vista, quel modo di presentare i prodotti da parte di Apple risultava più intrigante.

Ma arriviamo al punto che molti state aspettando: cosa ne pensa Pei dell'adozione della porta USB-C? "È una vittoria per l'ecosistema tecnologico", afferma il CEO di Nothing. Tuttavia, Pei non manca di lanciare delle frecciatine ad Apple, indicando che la porta Lightning sarebbe stata mantenuta per così tanto tempo anche per rendere più difficile per gli utenti iPhone passare ad Android. Inoltre, durante il video il CEO di Nothing punta il dito, ad esempio, su funzionalità come AirDrop, che rappresenterebbero solamente un altro modo per rendere più difficile per gli utenti uscire dall'ecosistema Apple.

In ogni caso, Pei afferma di apprezzare l'uso del titanio per iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max, anche se l'utente medio potrebbe non essere effettivamente in grado di distinguere tra un materiale e l'altro. In linea generale, il CEO di Nothing ha dunque spiegato di rispettare Apple, nonostante non condivida vari aspetti relativi al suo modus operandi.