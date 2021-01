Carl Pei, dopo OnePlus, è pronto a lanciare una nuova azienda: annuncio a breve

Era arrivata come un fulmine a ciel sereno qualche mese fa l'uscita di Carl Pei da OnePlus. Il cofondatore ed ex volto noto del brand aveva affermato di volersi prendere più tempo per famiglia e amici, per poi seguire il suo cuore per quel che arriverà. Ebbene, ora è arrivato il momento per Pei di svelare la sua nuova azienda.

Infatti, stando a quanto riportato da Gizmochina e a quanto scritto dallo stesso Carl Pei su Twitter, il 27 gennaio 2021 ci sarà il tanto atteso annuncio. Gli appassionati del mondo della tecnologia dispongono dunque di una data da segnare sul calendario, anche se per il momento non è ben chiaro quali siano i piani dell'ex OnePlus. L'ipotesi più probabile è ovviamente quella che si tratti di un nuovo brand dedicato al mondo smartphone, ma in questo settore mai escludere "sorprese".

In ogni caso, mancano pochi giorni al momento del reveal, quindi non dovremo attendere molto per saperne di più. Nel frattempo, Pei ha affermato di aver appena fornito al suo team dei MacBook Air con chip M1, lanciando anche un giveaway dedicato agli utenti. Se volete approfondire il dispositivo coinvolto, potete farlo mediante la nostra recensione di MacBook Air M1 (pubblicata giusto qualche giorno fa).

Cosa tirerà fuori dal cilindro Carl Pei? Staremo a vedere.