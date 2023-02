Carl Pei recensisce OnePlus 11: il parere del CEO di Nothing vi sorprenderà

La nuova serie di smartphone top di gamma di casa OnePlus è arrivata e vi abbiamo già offerto la recensione di OnePlus 11 5G per procedere eventualmente con l’acquisto. Ciononostante, potreste anche desiderare un altro parere: ecco cosa pensa Carl Pei di OnePlus 11 5G.

Il CEO di Nothing e co-fondatore di OnePlus, azienda che ha abbandonato qualche anno fa, ha ormai iniziato una carriera parallela da content creator sul canale ufficiale di Nothing, prima recensendo iPhone 14 Pro e poi, dato il boom del video, anche una serie di prodotti Nothing fake comprati su Wish o negozi simili.

Il parere di Carl Pei già in tali occasioni si rivelò decisamente oggettivo, evidenziando i pregi degli smartphone rivali e facendo un confronto ponderato con Nothing Phone (1), e lo stesso vale per OnePlus 11. In questo caso, Pei ha elogiato il design e la qualità costruttiva del dispositivo mobile, apprezzando inoltre i dettagli applicati per rendere il telefono apparentemente più premium.

Nonostante questi pregi importanti, l’idea finale di Carl Pei resta “neutrale”: l’isola della fotocamera non lo convince così tanto, mentre il pulsante di accensione non è esattamente allineato con l’alert slider. In aggiunta, critica il sistema operativo OxygenOS dopo l’unione del codice sorgente con quello di ColorOS in seguito al merge di OnePlus con OPPO.

In definitiva, per Carl Pei OnePlus 11 è uno smartphone ottimo per la sua fascia di prezzo ma “senza una vera identità”, senza una vera coesione con i modelli flagship precedentemente lanciati dal medesimo marchio. Per questa ragione, il CEO di Nothing consiglia proprio l’iPhone di ultima generazione ai consumatori più casual con certe esigenze.