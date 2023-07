Carl Pei scettico sugli smartphone pieghevoli: 'Nothing Fold (1)? Non è nei nostri piani'

A poche ore dal lancio globale di Nothing Phone (2), Carl Pei, il CEO di Nothing, è tornato a parlare dei progetti futuri della sua azienda. In particolare, Pei si è espresso sulla possibilità del rilascio di un Nothing Fold (1), ovvero di uno smartphone pieghevole, da parte della sua azienda.

Ai microfoni di India Today, infatti, Carl Pei ha confermato che Nothing non ha piani per uno smartphone pieghevole, almeno per il momento. Niente Nothing Fold (1), dunque. Molto interessanti sono anche le motivazioni date dal CEO della compagnia cinese, che ha spiegato che, secondo lui, quello degli smartphone pieghevoli è ancora un "mercato di nicchia".

Per di più, Carl Pei ha spiegato di non essere un fan degli smartphone pieghevoli e di sentire che essi vengono "imposti" dalle compagnie ai consumatori, che invece, almeno per il momento, non ne avrebbero ancora bisogno. Si tratta di una serie di dichiarazioni piuttosto coraggiose, se consideriamo che la serie Samsung Galaxy Z sta avendo molto successo, specie nel settore dei clamshell.

Infine, il CEO di Nothing ha spiegato che, a suo avviso, tutti gli smartphone pieghevoli sono identici, scagliandosi così non solo contro Samsung, ma anche contro tutte le altre aziende che sono entrate di recente nel settore, quali Google, Xiaomi, Huawei, Honor e Vivo. Persino OnePlus lancerà un foldable a breve: possibile che queste dichiarazioni siano proprio una frecciatina rivolta alla compagnia che lo stesso Pei, insieme a Pete Lau, ha contribuito a fondare?