Carlo Conti imita i travestimenti di Achille Lauro e fa il boom di ascolti a San Valentino

Il 14 febbraio 2020, il giorno di San Valentino, è andato in onda su Rai 1 il tanto atteso show di Carlo Conti, Giorgio Panariello e Leonardo Pieraccioni. Sono stati molti i momenti esilaranti che hanno fatto divertire il pubblico, ma ce n'è stato uno in particolare che sembra aver attirato particolarmente l'attenzione dei social.

Infatti, come potete vedere anche sul profilo Instagram ufficiale di Rai 1, a un certo punto Carlo Conti è entrato in scena con un travestimento simile a quelli utilizzati da Achille Lauro a Sanremo 2020. La stesso account Instagram della Rai ha scritto "Altro che @achilleidol" nelle sue Storie. La situazione ha chiaramente scatenato l'ironia del mondo del Web e il costume utilizzato da Carlo Conti non è passato inosservato.

Per il resto, lo show del trio ha portato a casa un ottimo successo nella sera di San Valentino. Infatti, stando anche a quanto riportato da TV Sorrisi e Canzoni, "Panariello Conti Pieraccioni Lo Show" è riuscito a tenere incollati allo schermo ben 5.357.000 spettatori (25,6% di share). In questo modo, il programma ha superato il "Grande Fratello VIP 4" andato in onda su Canale 5, che si è fermato a 3.058.000 spettatori (18,7% di share), e l'esordio della terza stagione di The Good Doctor (1.365.000 spettatori, 5,8% di share).

Potete vedere in replica il programma del dinamico trio tramite il sito ufficiale di RaiPlay.