Carlos Sainz difende Ferrari e critica tifosi: 'Nessuno congratula strategie giuste'

Mentre apparentemente Ferrari punta già alla monoposto 2023, in vista del Gran Premio di Olanda il pilota del Cavallino Rampante Carlos Sainz ha parlato con la stampa in merito alla strategia della scuderia, commentando le scelte errate del passato ma criticando anche i Tifosi per il loro comportamento.

Durante la stagione 2022, del resto, le decisioni del muretto rosso sono state oggetto di numerose critiche sui social network: cambi di pneumatici e pit-stop discutibili hanno in più occasioni compromesso la potenziale vittoria di Charles Leclerc o dello stesso Carlos Sainz danneggiando la corsa per il titolo da inizio stagione. L’ultimo caso riguarda il pit-stop di Leclerc all’ultimo giro del Gran Premio del Belgio, il quale ha infine portato il monegasco alla sesta posizione anziché la quinta ricercata dal muretto.

Nella stessa serata post-gara Mattia Binotto ha parlato di una differenza tra la percezione della strategia fuori dal team e la realtà dei fatti, ma anche Carlos Sainz sembra della stessa idea. In vista del weekend di Zandvoort, lo spagnolo si è solamente parzialmente allineato ai Tifosi, spiegando che è difficile generalizzare i problemi nella strategia Ferrari: “Avremmo dovuto essere più coraggiosi o più cauti, ma si dovrebbe analizzare ogni evento in modo indipendente. Ogni risultato o ogni conclusione sarebbe diversa. Per me, si tratta di un miglioramento continuo e di trovare continuamente modi per fare le chiamate giuste al momento giusto”.

Egli ha poi criticato i Tifosi aggiungendo che nessuno si era fatto avanti per congratularsi con Ferrari quando il muretto ha azzeccato la strategia: “Ci sono state diverse occasioni durante l'anno in cui abbiamo fatto le chiamate giuste e nessuno è venuto da noi per dire 'Oh, hai fatto la chiamata giusta' o congratularsi con noi per questo. […]Quando ero in McLaren o in Toro Rosso o in Renault, quando c'era un grosso errore, nessuno veniva a fartelo notare, criticarti e umiliarti tanto quanto fanno in Ferrari”.

Sempre a proposito della scuderia italiana, Mick Schumacher potrebbe tagliare i legami con Ferrari entro la fine della stagione in corso.