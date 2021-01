La carna biologica sembra avere lo stesso impatto ambientale della carne industriale

Si sente sempre più spesso parlare di "biologico" in giro, soprattutto per quanto riguarda gli alimenti vegetali. Sta invece prendendo sempre più piede sul mercato la "carne biologica", ovvero un allevamento in cui si rispetta il ritmo di crescita degli animali senza forzarli per accrescere il loro peso.

Sicuramente e senza alcun dubbio la "carne bio" rispetta molto di più l'animale per quanto concerne l'allevamento, in confronto almeno ai sistemi industriali. Quest'oggi, tuttavia, non ci focalizzeremo sull'etica degli allevamenti, ma sull'impatto che quest'ultimi hanno sull'ambiente.

Diversi ricercatori dell'Università Tecnica di Monaco, dell'Università di Greifswald e dell'Università di Augusta, infatti, hanno scoperto che il processo di produzione della carne per le carni biologiche produce approssimativamente la stessa quantità di gas serra del processo di produzione della carne "industriale".

L'articolo è stato pubblicato sulla rivista Nature Communications. Gli esperti hanno scoperto che effettivamente c'era una riduzione delle emissioni da parte degli animali allevati ​​biologicamente, ma viene molto spesso compensata dall'aumento del metano rilasciato a causa dei tassi di crescita più lenti e della necessità di allevare più animali, poiché gli allevamenti bio tendono a produrre meno carne

Per le altre carni la situazione sembra essere differente: i polli biologici producevano leggermente più emissioni di quelli coltivati ​​in modo convenzionale, mentre la carne di maiale biologica produceva meno emissioni rispetto a quella convenzionale. I ricercatori dello studio, Maximilian Pieper, Amelie Michalke e Tobias Gaugler, suggeriscono quindi la necessità di mettere tasse sulla carne, in modo che riflettano il costo ambientale della loro produzione.

Adesso, qual è la soluzione migliore? L'allevamento biologico dal canto suo - e secondo quanto si afferma - rispetta l'animale, caratteristica che potrebbe farlo preferire all'allevamento industriale, ma che, ovviamente, non può essere paragonato in termini ambientali a quello industriale che, pur essendo nefasto per il pianeta, sembra essere più efficiente. La soluzione è una: consumare meno carne.

In alternativa si potrebbe passare alla carne artificiale, che a Singapore è stata approvata per l'uso nei ristoranti.