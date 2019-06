Dopo la carne, ecco il pesce e le uova al 100% vegetali

Impossible Foods, la startup americana che di recente ha lanciato la salsiccia senza carne, nel suo rapporto d'impatto del 2019 ha annunciato le intenzioni di espandere il proprio raggio d'azione anche in altri settori, tra cui figura anche il pesce.

In uno stralcio del lungo documento, in cui viene citata anche Greta Thunberg, Impossible Foods rende noto che "la nostra startup non è mai stata esclusivamente focalizzata sugli hamburger", e si focalizza sul pesce vegetale, che rappresenta "una priorità importante in quanto lo sfruttamento intensivo del mare ha decimato le specie che vivono sott'acqua e portato ad un crollo della biodiversità negli oceani, fiumi e laghi".

Ed è proprio a questo punto che si ricollega l'intervista del CEO Pat Brown rilasciata al Telegraph, in cui ha spiegato che "la nostra missione è riuscire a rimpiazzare completamente i cibi animali entro il 2035 e crediamo sia fattibile". L'amministratore delegato di Impossible Foods ha fatto il parallelismo con le fotocamere digital: "in dieci anni siamo passati dalle scadentissime fotocamere digitali a bassa risoluzione alla chiusura di Kodak. Questo ci fa capire come il mercato vada veloce, se si è in grado di anticipare i desideri dei consumatori".

Un altro progetto interessante riportato dai colleghi del Business Insider è quello sviluppato da Grupo Mantiqueira, una società brasiliana specializzata nella produzione di uova, che insieme all'agenzia governativa Good Food Institute ha lanciato N.Ovo, un sostituto di uova a base vegetale che può essere utilizzato anche in pasticceria oltre che nelle ricette base. Come si legge nelle indicazioni, si tratta di un prodotto indicato per le persone con allergie e disturbi alimentari.