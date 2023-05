Carne bovina 'immortale' coltivata in laboratorio: La mangereste?

Per produrre sempre maggiori quantità di carne di laboratorio, e magari riuscire anche ad alimentare milioni di persone soggette a malnutrizione, i ricercatori del Tufts University Center Cellular Agriculture (TUCCA) hanno creato cellule staminali bovine immortalizzate (iBSC) che possono crescere rapidamente e (forse) replicarsi all'infinito.

Secondo quanto riportato sulle pagine della rivista ACS Synthetic Biology, questa nuova tecnica di produzione aiuterebbe i ricercatori e le aziende di tutto il mondo ad avere accesso a nuovi prodotti senza dover reperire frequentemente nuove cellule da biopsie di animali da allevamento.

L'attenzione dei media è sempre in crescente aumento verso questa nuova tecnologia di produzione alimentare, anche noi ve ne abbiamo parlato in diversi articoli, grazie anche all'approvazione preliminare della FDA statunitense del pollo di laboratorio e persino la creazione di carne di mammut. Tutti prodotti che però, con buona pace di molti, sono ancora costosi e difficili da reperire.

Attualmente, infatti, le normali cellule staminali muscolari, prelevate da animali vivi per avviare una coltura, in genere si dividono solo per circa 50 volte, prima che inizino ad invecchiare e non siano più ottimali per il loro ruolo. Un problema che gli scienziati del TUCCA hanno quindi cercato di risolvere.

La loro produzione di carne da colture cellulari utilizzerà infatti cellule muscolari ed adipose con una capacità molto elevata di crescere e dividersi. Per la precisione, cellule staminali bovine immortalizzate (o iBSC) sviluppate dallo stesso team, capaci di offrire diversi vantaggi, tra i quali la possibilità di produrre molta più massa per la produzione di carne.

Il Dott. Andrew Stout, capo ricercatore del progetto, ha affermato: "Di solito, i ricercatori hanno sempre dovuto effettuare singoli isolamenti di cellule staminali dagli animali, un procedimento costoso e laborioso, spesso usando linee cellulare anche di specie meno rilevanti, come quelle del topo. Utilizzando invece queste nuove linee cellulari bovine persistenti, gli scienziati potranno ottenere subito ciò che stanno cercando".

L'innovativa tecnica del TUCCA ha permesso di ingegnerizzare le cellule staminali bovine per ricostruire costantemente i loro telomeri, la regione terminale di un cromosoma e spesso legata alla longevità, mantenendo così il loro DNA "giovane" e pronto per un altro ciclo di replicazione e divisione cellulare.

Ma la domanda che molti si pongono è: Potrebbe essere rischioso ingerire queste cellule immortalizzate?

Il Prof. David Kaplan, docente del gruppo Stern di ingegneria biomedica presso il Tufts e direttore di TUCCA, ha così risposto: "Non vi è nulla di cui preoccuparsi. Infatti, quando le cellule sono raccolte, conservate, cotte e poi digerite, non vi è alcuna possibilità che possano poi continuare a crescere o influenzare il nostro DNA in tal modo".

"Così come la carne naturale che mangiamo tutti i giorni, le cellule ingegnerizzate diventano semplicemente materiale inerte, che ci auguriamo abbia un sapore delizioso e fornisca una vasta gamma di benefici nutritivi proprio come quella tradizionale", ha aggiunto.

C'è comunque un grande problema con la carne coltivata in laboratorio, e nessuno ne parla.