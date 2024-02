Carne coltivata in chicchi di riso, preparatevi per il cibo del futuro

Ormai non dovremmo più stupirci di nulla. Ciononostante, notizie come quella che vi raccontiamo oggi fanno ugualmente discutere animatamente. Chi vuole della carne coltivata in chicchi di riso?

Per quanto il primo ristorante ispirato al cibo per gatti fosse davvero bizzarro, la nuova proposta di cui parliamo oggi arriva direttamente da alcuni laboratori di ricerca coreani e farà molto discutere.

Si parla esattamente di ciò che pensate: cellule di muscolo bovino che vengono fatte crescere all'interno dei chicchi di riso. Ecco quanto emerge da un recente studio pubblicato sulla rivista Matter da un team della Yonsei University di Seoul. Ma come si ottiene un simile risultato?

Come detto, le cellule della carne vengono inserite e coltivate nel riso. Ciò permette diversi vantaggi grazie alla struttura particolarmente porosa del riso che offre sostegno e nutrimenti per le cellule animali. Inoltre, ogni chicco è stato rivestito da gelatina di pesce al fine di migliorare l’attecchimento finale. Successivamente, sarà necessario aspettare solo una decina di giorni di coltura in provetta per ottenere il riso di colore rosa.

Si tratta in particolare, di un alimento con una maggiore consistenza di quello tradizionale e con addirittura l'8% in più di proteine e il 7% in più di grassi. Anche l’odore sembra essersi mantenuto (più o meno) intatto: il riso con cellule muscolari ricorda infatti la carne bovina e le mandorle, mentre la variante con più grasso profuma di burro e olio di cocco.

Il risultato è dunque un alimento decisamente ricco di proteine, ma perché realizzare un simile ibrido? A quanto pare, dal punto di vista economico e ambientale, si potrebbero ottenere dei costi di molto inferiori alla tradizionale carne bovina.

Ogni 100 grammi di proteine prodotte il riso ibrido comporta infatti l'emissione di circa 6 chili di CO2 contro o quasi 50 prodotti dalla "normale" carne bovina. Inoltre, dal punto di vista economico, il riso ibrido potrebbe costare circa 2,23 dollari al chilo contro i 14,88 dollari della carne bovina.

I ricercatori sottolineano infine l’utilizzo che si potrebbe fare per contrastare la malnutrizione nei Paesi più poveri. Ma, ricordando anche che il cibo "bio" non è il più gustoso in assoluto, ci sono ancora parecchi dubbi.

Considerando le attuali produzioni di riso, sembra infatti decisamente sproporzionata la stima dell’impatto ambientale e delle emissioni di CO2. Inoltre, resta da capire l’impatto sociale che un simile alimento potrebbe avere: chi di voi lo mangerebbe senza problemi?