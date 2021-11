Carne coltivata in laboratorio, questa azienda ne produrrà più di 22.000 kg all'anno

La carne coltivata in laboratorio sarà sempre più utilizzata (e soprattutto mangiata) in futuro, grazie agli sforzi che si stanno attuando per la creazione di nuove fabbriche e stabilimenti in tutto il mondo. La prima fabbrica al mondo è stata Future Meat in Israele, mentre adesso in California Upside Foods ha aperto un nuovo stabilimento.

Secondo la società, la loro fabbrica - che ha ottenuto ben 200 milioni di dollari di finanziamenti - potrà produrre circa 22.000 chilogrammi di carne ogni anno. "Quando abbiamo fondato UPSIDE nel 2015, era l'unica azienda di carne coltivata in un mondo pieno di scettici", ha dichiarato Uma Valeti, CEO e fondatore dell'azienda. "Quando abbiamo parlato del nostro sogno di aumentare la produzione, era proprio questo: un sogno. Oggi quel sogno è diventato realtà e siamo solo all'inizio".

Non sappiamo ancora i prezzi degli alimenti, ma molto probabilmente non saranno i più economi sul mercato... sicuramente un compromesso accettabile visto che questo prodotto non ha la stessa impronta di carbonio degli allevamenti intensivi e per la loro creazione non viene macellato nessun animale. In Singapore è stato autorizzato l'uso della carne creata in laboratorio nei ristoranti, diventando il primo paese al mondo a farlo.

Tuttavia, le regolamentazioni per la carne creata in laboratorio si trovano ancora all'interno di una "zona grigia". Anche se la Food and Drug Administration consente la vendita e il consumo di carne coltivata in laboratorio negli Stati Uniti, l'ente governativo deve dare l'autorizzazione per ogni prodotto prima che venga immesso nel mercato. Attualmente, infatti, la produzione della fabbrica può essere già avviata, ma la vendita non è stata ancora autorizzata.