La 'Carne del futuro': aperta la prima fabbrica al mondo di carne coltivata in laboratorio

É stato compiuto un altro sostanziale passo in avanti per ridurre il nostro consumo di carne... pur continuando sempre a mangiare carne. In che modo? Grazie alla carne coltivata in laboratorio. La società biotecnologica israeliana - chiamata Future Meat - ha aperto il "primo impianto industriale di 'coltivazione' della carne al mondo".

La struttura è in grado di produrre all'incirca 500 chilogrammi di prodotti al giorno, l'equivalente di 3.000 hamburger di medie dimensioni. "L'apertura di questa struttura segna un grande passo avanti nel percorso di Future Meat Technologies verso il mercato, fungendo da fattore fondamentale per portare i nostri prodotti sugli scaffali entro il 2022", afferma il CEO Rom Kshuk, in un comunicato stampa.

Questa nuova apertura potrebbe creare un nuovo passo in avanti per la creazione di altre fabbriche simili, in particolare negli Stati Uniti, dove i sostituti della carne a base vegetale stanno già diventando sempre più popolari (e in futuro vedremo anche nuovi tipi di carne in commercio).

Adesso, però, parliamo di ambiente, uno dei motivi principali per cui la carne coltivata in laboratorio è così vantaggiosa: quest'ultima genera l'80% in meno di emissioni di gas serra, utilizza il 99% in meno di terra e consuma il 96% in meno di acqua rispetto alla produzione tradizionale di carne. Il processo, inoltre, è circa 20 volte più veloce rispetto all'allevamento di animali e della loro macellazione.

Attualmente nella fabbrica possono essere prodotti alimenti a base di pollo, maiale e agnello; la carne bovina sarà prodotta successivamente. Insomma, ci troviamo davanti a una rivoluzione destinata a cambiare per sempre il mercato? Sicuramente ci vorranno molti anni prima che alimenti del genere diventino la normalità, ma sicuramente è stato compiuto un passo importante.

Voi cosa ne pensate?