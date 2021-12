Carne del futuro: in California apre la più avanzata fabbrica di carne coltivata al mondo

La carne coltivata in laboratorio sta sicuramente facendo discutere molto di sé ultimamente e la produzione attualmente è ai massimi storici. Una di queste società, chiamata Upside Foods, sostiene di essere il più avanzato impianto di carne coltivata in laboratorio al mondo e si trova a Berkley, in California.

Non è la fabbrica di questo tipo più grande del mondo, ma l'intera struttura - alimentata da fonti rinnovabili - è in grado di produrre 22.680 kg di carne. "Il nostro obiettivo è portare sul mercato prodotti privi di componenti animali il prima possibile", afferma l'azienda.

Il funzionamento di questo affascinante processo è sicuramente molto interessante, ma come viene creato il tutto? Gli esperti raccolgono cellule da animali vivi, che vengono inseriti all'interno di ​​bioreattori dove successivamente "cresceranno", e vengono nutrite con sostanze nutritive che aiutano a farle crescere - a proposito, proprio recentemente è stata creata la "bistecca" più grande di sempre.

"Nutriamo la cellula con una serie di nutrienti (amminoacidi, zuccheri, minerali e vitamine) normalmente presenti negli alimenti e simili a quelli che si sviluppano organicamente nel corpo animale, solo in un formato diverso", spiega Upside Foods. La società non ha ancora ricevuto il via libera dalla Food and Drug Administration, ma la struttura dovrebbe aprire le sue attività a gennaio 2022.

La carne creata in laboratorio, oltre a essere "cruelty-free (ovvero nessun animale viene maltrattato o ucciso), richiede fino al 90% in meno di terra e acqua ed emettere fino al 90% in meno di gas serra. Insomma, sicuramente un grande vantaggio.