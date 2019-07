Dopo la carne, Impossible Foods ora punta a creare il pesce vegetale

Di Impossible Foods abbiamo a più riprese parlato su queste pagine. L'azienda è diventata famosa per aver creato carne vegetale come la salsiccia e l'hamburger di Burger King. Secondo quanto riportato dal New York Times, la società ora si starebbe concentrando sul pesce.

Impossible Foods in questo modo diventerebbe l'ultima di una serie di società che già da tempo stanno cercando di creare in laboratorio pesci artificiali abbastanza gustosi, in grado di sostituire quelli classici.

La sostituzione del pesce con carne "finta" potrebbe giovare all'ambiente, poichè la pesca inquina ed impoverisce le popolazioni selvatiche di alcune specie. Resta da capire come Impossible Foods voglia raggiungere questo obiettivo: per la carne si è avvalsa di una serie di proteine e vegetali che hanno conferito ai propri prodotti il gusto classico degli hamburger o le salsicce, riducendo i rischi portati dalla carne rossa, che secondo alcuni studi se assunta in quantità eccessive rappresenterebbe un rischio per la salute.

Tom Rees, esperto dell'industria alimentare, parlando con il Times ha proprio sottolineato che "un sacco di persone dicono che l'assunzione di troppa carne aumenta il rischio di cancro. Non c'è una teoria simile per il pesce", ecco perchè probabilmente sarà anche più difficile convincere gli utenti ad acquistare il pesce vegetale.