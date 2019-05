Carne di insetti coltivata in laboratorio? Ecosostenibile e simile al sapore dei crostacei

Sappiamo già da tempo che l'allevamento intensivo non è sostenibile, a causa del degrado di terra e acqua, perdita di biodiversità, e il cambiamento climatico. Per questo motivo gli scienziati stanno cercando diverse soluzioni per il problema.

Una di questa, tra le tante proposte, potrebbe essere usare carne di insetti cresciuta in laboratorio, nutriti sulle piante e geneticamente modificati per la massima crescita, nutrizione e sapore.

"A causa delle preoccupazioni ambientali, di salute pubblica e di benessere degli animali associate al nostro attuale sistema zootecnico, è vitale sviluppare metodi di produzione alimentare più sostenibili", afferma l'autrice principale Natalie Rubio.

"Rispetto a colture di mammiferi, aviari e altre cellule di vertebrati, le colture di cellule di insetto richiedono meno risorse e un controllo ambientale a minor consumo energetico, poiché hanno minori requisiti di glucosio e possono prosperare in una gamma più ampia di condizioni di temperatura, pH, ossigeno e osmolarità" ha affermato la ricercatrice.

Le alterazioni necessarie per la produzione su larga scala sono anche più semplici da raggiungere con le cellule di insetto, visto che sono già ampiamente utilizzate e conosciute per la produzione di diversi insetticidi, farmaci e vaccini.

"Nonostante l'immenso potenziale, la carne degli insetti colta non è pronta per il consumo." Servono infatti due passaggi fondamentali: lo sviluppo di cellule di insetti in muscoli e grassi e creare poi delle strutture simili a quelle della carne.

Il sapore, sempre secondo la ricercatrice, potrebbe essere molto simile a quello delle aragoste, granchi e gamberetti "A causa della vicinanza evolutiva di insetti e crostacei."



Di recente alcune catene di fast food stanno provando a sostituire la carne dai loro hamburger, con una versione molto più salutare.