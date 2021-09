Carne e latticini rappresentano quasi il 60% di tutte le emissioni alimentari

Non è una sorpresa: un terzo delle nostre emissioni globali di gas serra provengono dalla produzione alimentare. Un nuovo studio approfondisce questo dato e ha scoperto che la produzione di carne e latticini rilascia più del doppio di questi gas rispetto alla produzione di alimenti a base vegetale.

Il nuovo documento, pubblicato sull'autorevole rivista Nature, ha esaminato oltre 170 colture e 16 prodotti animali in 200 paesi e ha scoperto che l'intera produzione alimentare produce 17,3 miliardi di tonnellate di emissioni di gas serra all'anno: il 35% di tutte le emissioni globali. Per farvi capire, stiamo parlando di più del doppio delle emissioni totali rilasciate ogni anno dagli Stati Uniti.

Lo studio non finisce qua: è stato scoperto che la produzione di carne e latticini, invece, è responsabile del 57% di tutte le emissioni della produzione alimentare, mentre la coltivazione di alimenti a base vegetale rappresenta solo il 29%. É la carne bovina che genera più inquinamento, rappresentando un quarto di tutte le emissioni derivanti dalla produzione di alimenti per animali (dei ricercatori stanno perfino cercando di insegnare alle mucche ad utilizzare le toilette per ridurre l'inquinamento).

Un chilogrammo di carne "costa" al pianeta 70 chilogrammi di emissioni di gas serra, mentre un chilogrammo di prodotti vegetali, come il grano, soltanto 2,5 chilogrammi di emissioni (30 volte in meno). I dati parlano chiari: il mercato della carne non è più sostenibile. Con la crescita demografica ed economica del mondo, inoltre, la domanda di carne bovina dovrebbe crescere dell'88% tra il 2010 e il 2050.

Gli scienziati ci stanno ripetutamente chiedendo, tra le tante cose, di cambiare le nostre abitudini alimentari e le pratiche agricole per raggiungere gli obiettivi climatici globali dell'Accordo di Parigi.