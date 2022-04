Carne di tigre, elefante e zebra saranno venduta grazie alla coltivazione in laboratorio

Grazie alla tecnologia della carne coltivata in laboratorio, che promette di essere cruelty-free, in futuro potremmo assaggiare numerose carni di creature non convenzionali e protette. Preparatevi, infatti, perché la Startup Primeval Foods ha in programma di portare sul mercato carni esotiche, tra cui zebra, leone, elefante e tigre.

Non ci sarà nessuna grande caccia o estinzione, perché il tutto sarà creato semplicemente all'interno dei laboratori. La startup ha già trovato un paio di ristoranti stellati a Londra per presentare in anteprima i suoi piatti. Questa sarebbe sicuramente una novità in campo gastronomico, che in futuro sarà arricchito sempre di più da questi tipi di carne.

Così come afferma l'azienda, infatti, la tecnologia "ci consente di produrre cibo da qualsiasi specie senza fare i conti con la natura e gli animali", il che consente di "esplorare ciò che si trova oltre la punta dell'iceberg". Questa non è la prima volta che si parla dell'argomento: qualche tempo fa anche VOW Foods aveva affermato una cosa del genere.

Le tigri, afferma l'azienda, hanno un "profilo di aminoacidi e proteine ​​​​unico", mentre gli elefanti hanno più "grassezza nel loro tessuto muscolare". Ciò rende la degustazione "un'esperienza eccezionale". Quali sono i piatti attualmente in lavorazione? Specie uniche, come "la tigre siberiana, il leopardo, la pantera nera, la tigre del Bengala, il leone bianco, il leone e la zebra", ha dichiarato a FoodNavigator Yilmaz Bora, società madre della startup.

Insomma, tra wagyu stampata in 3D e carne di elefante o zebra, questo settore promette di essere davvero molto interessante: voi assaggereste questi tipi di carne? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti.