Carnevale, una famiglia intera si traveste da Achille Lauro: la foto è virale sui social

L'edizione 2020 del Festival di Sanremo è stato un evento che ha attirato particolarmente l'attenzione degli italiani. Non ci riferiamo solamente all'infinita "diatriba" tra Morgan e Bugo (che sta "monopolizzando" i salotti televisivi da qualche settimana), ma anche agli ormai celebri travestimenti di Achille Lauro.

Ebbene, stando a quanto segnalato su Twitter e come potete vedere nella foto presente in calce alla notizia, una famiglia di un paese in provincia di Messina (Gioiosa Marea) ha deciso di vestirsi per Carnevale da Achille Lauro. Infatti, a Sanremo 2020 l'artista ha portato in scena quattro costumi che hanno particolarmente attirato l'attenzione.

Visto che i componenti della famiglia sono proprio quattro, il travestimento calza a pennello. La mamma è quindi diventata Marchesa Luisa Casati, il figlio David Bowie (Ziggy Stardust), la figlia Elisabetta I Tudor e il papà San Francesco. Insomma, stiamo parlando di una "trovata" interessante per il Carnevale e chiaramente la notizia è diventata virale sui social network. "Abbiamo i vincitori", scrive qualcuno.

Nel frattempo, i travestimenti di Achille Lauro stanno continuando a catalizzare l'attenzione del pubblico. Persino Carlo Conti ha voluto indossare un costume durante lo show con Giorgio Panariello e Leonardo Pieraccioni andato in onda lo scorso 14 febbraio. Nel frattempo, Boss Doms, produttore e chitarrista di Achille Lauro, sta facendo parlare di sé per essersi rifiutato di aiutare Morgan a realizzare il remix di "Sincero". "Io in queste trashate italiane non ci entro", avrebbe detto Boss Doms a Morgan, stando a quanto riportato da Repubblica.