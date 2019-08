Le carni vegetali di Impossible Foods potranno essere vendute nei negozi di alimentari

Dopo aver ricevuto l'approvazione dalla Food and Drug Administration, le carni vegetali di Impossible Foods sono finalmente pronte per approdare nei negozi di alimentari degli Stati Uniti. Ad annunciarlo la startup, che in una nota ha reso noto le intenzioni di lanciare i propri prodotti sugli scaffali a settembre.

Impossible Foods ha anche firmato un importante accordo di fornitura con il Gruppo OSI, una società specializzata in trasformazione alimentare, per aumentare la disponibilità del suo Impossible Burger.

Negli ultimi tempi la compagnia ha dovuto fare fronte ad una carenza di hamburger in quanto non è riuscita a tenere il passo della domanda, che è aumentata grazie alla popolarità di cui goduto oltreoceano. Le carni vegetali sono infatti vendute in fast food come Burger King, White Castle e Qdoba in oltre 10.000 punti vendita in tutto il mondo.

Con la nuova approvazione della FDA, Impossible Foods sarà in grado di sfidare direttamente il principale rivale Beyond Meat, ma aiuterà anche a dissipare le incognite degli utenti che hanno frenato l'adozione da parte di molti. Lo scorso luglio la società ha ricevuto una lettera da parte dell'agenzia governativa, che conferma che le carni possono essere mangiate. L'ok definitivo è giunto a seguito dell'analisi da parte di un gruppo di esperti in sicurezza alimentare.

Di recente Impossible Foods ha lanciato la salsiccia senza carne per la pizza, ma ha anche annunciato le intenzioni di creare del pesce vegetale.