Caro bollette, niente +70% per il gas: l'aumento è del 5% da Novembre

Il tema del caro bollette per le famiglie italiane continua ad essere al centro delle discussioni politiche e non. Tuttavia, da Nomisma Energia oggi arriva una notizia positiva: con l’aggiornamento delle tariffe del gas, infatti, non è arrivata la stangata prevista.

Davide Tabarelli, parlando con l’ANSA ha infatti affermato che non ci sarà un aumento del 70% per le bollette del gas di ottobre, come previsto in precedenza, ma “solo” del 5%. Si tratta di un’ottima notizia per le famiglie italiane, che quindi dovranno fare i conti con l’incremento delle tariffe (che sarà comunicato sulle prossime bollette del mercato tutelato), ma non nelle dimensioni previste in precedenza. Ricordiamo infatti che da questo mese l’aggiornamento per coloro che sono in condizioni di tutela non sarà più trimestrale, ma mensile, e proprio questo sistema ha funzionato da protezione.

Tabarelli infatti spiega che “se l’aggiornamento fosse stato fatto con il vecchio meccanismo a fine settembre avremmo avuto un aumento anche del 200%” per circa 7,3 milioni di famiglie su 20,4 milioni. “Quella dell’Arera è stata una scelta azzeccata, forzata dal cataclisma che è arrivato dai mercati e dall’esigenza dell’Autorità di intervenire, ed è stato anche un colpo di fortuna poiché il caso ha voluto che il nuovo meccanismo entrasse in vigore proprio mentre c’è il calo del prezzo del gas” continua Tabarelli.

Discorso diametralmente opposto per l’elettricità. A riguardo il presidente di Nomisma ha osservato che “se l’avessimo fatto l’aggiornamento per la luce avremmo già avuto dei cali in bolletta invece dobbiamo aspettare gennaio e sperare che siano sempre bassi i prezzi”. Attualmente la tariffa è di 66 centesimi per kw/h, ma i prezzi reali sono più bassi di almeno il 10-15%.