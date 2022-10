Caro bollette, quanto consumeranno di più gli elettrodomestici? I calcoli di Assoutenti

I pesanti rincari alle bollette, con cui stanno facendo i conti le famiglie italiane, spingono verso l’alto anche il costo degli elettrodomestici come TV, phon e frigorifero, oltre che quelli dei PC. Ma a livello pratico, di quanto aumenterà la spesa? Lo ha calcolato Assoutenti per il Corriere della sera.

Secondo i dati, in media la spesa per ogni elettrodomestico è destinata a raddoppiare, ed in alcuni casi l’incremento è anche superiore.

Di seguito i calcoli:

la spesa per la TV salirà da 56,4 a 125,4 Euro da qui a dicembre;

salirà da 56,4 a 125,4 Euro da qui a dicembre; il PC costerà 62,7 Euro;

costerà 62,7 Euro; ipotizzando un consumo annuo del phon di 260 kilowattora, il costo trimestrale passerà da 77,2 a 171,6 Euro;

di 260 kilowattora, il costo trimestrale passerà da 77,2 a 171,6 Euro; per quanto riguarda il forno , invece, i calcoli dipendono dal programma di accensione ma la media è di 100 kW annui: il costo passerà da 29,7 a 66 Euro;

, invece, i calcoli dipendono dal programma di accensione ma la media è di 100 kW annui: il costo passerà da 29,7 a 66 Euro; per la lavatrice viene rinnovato l’invito a farla partire di sera ed a carico pieno, ed è stimato un consumo di 240 kW annui: il costo passerà da 71,2 a 158,4 Euro.

Quali sono quindi le contromisure da prendere per diminuire l’impatto? Assoutenti consiglia di sostituire le lampadine presenti a casa con quelle a LED, ma anche di optare solo per elettrodomestici di classe A+++ e di utilizzarli in maniera intelligente.