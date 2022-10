Caro bollette e modifiche dei contratti di luce e gas: ecco i limiti alle rimodulazioni

AGCM ed Arera hanno annunciato di aver tenuto una riunione per fare il punto sui rincari delle bollette di luce e gas dopo alcune criticità segnalate dai consumatori in merito alle modifiche unilaterali dei contratti.

Nel comunicato stampa diffuso da AGCM vengono evidenziate le segnalazioni giunte dai consumatori relative alla possibile violazione dell’articolo 3 del decreto aiuti bis che parla proprio delle “modifiche unilaterali dei contratti di energia elettrica e gas”.

In un momento tanto complesso che tiene l’intero sistema energetico in un delicato equilibrio e nella marcata esigenza di contemperare gli interessi a volte confliggenti dei diversi soggetti coinvolti, è assolutamente necessario che il quadro di regole entro cui muoversi sia chiaro, condiviso e correttamente applicato. Da sempre il sistema energetico è caratterizzato da asimmetrie informative e vulnerabilità diverse. Nel richiamare con forza al rispetto delle regole, l’Autorità esorta ad un senso di responsabilità ulteriore, ognuno per la sua parte, invitando gli operatori a non sfruttare tali asimmetrie e i consumatori ad un uso corretto degli strumenti di agevolazione. Non mancherà una precisa azione di enforcement da parte di ARERA che sarà tanto più efficace tanto più questi basilari principi verranno rispettati” è l’invito del presidente di ARERA, Stefano Besseghini.

AGCM cita alcune norme previste dal Decreto Aiuti Bis del Governo, che “soprattutto nel caso di contratti sottoscritti sul mercato libero dell’energia elettrica ed il gas in corso, l’art. 3 prevede la sospensione delle clausole contrattuali che consentano modifiche unilaterali dei contratti di fornitura di energia elettrica e gas naturale relativamente alla definizione del prezzo, fino al 30 aprile 2023”.