Carrefour ha l'Aiutante di Babbo Natale per aiutare gli utenti: è basato sull'IA

Carrefour Italia annuncia oggi l’arrivo di un interessante novità per aiutare i propri clienti in occasione delle feste di Natale: l’AIutante di Babbo Natale, ovvero un’intelligenza artificiale che potrà suggerire ed ispirare nuove ricette ma anche dare una mano con quella che è la difficoltà principale: i regali.

L’AIutante di Babbo Natale è disponibile direttamente nella landing page dedicata su Carrefour. Se ci si collega qui, si potrà chiedere supporto su tre temi: la creazione di una cena natalizia personalizzata, indicando i propri gusti e preferenze, la ricerca dei regali fornendo informazioni sulla persona cara a cui si vuole acquistare un dono. Infine, l’IA potrà anche suggerire delle mete ideali in cui trascorrere le festività. L’AIutante di Babbo Natale arriverà anche negli store, per accompagnare i consumatori durante tutto il periodo delle festività.

“Essere al passo con i tempi ed ascoltare le esigenze dei consumatori, è da sempre una prerogativa di noi di Carrefour. Con il progetto “l’AIutante di Babbo Natale”, vogliamo facilitare il processo decisionale ai nostri clienti ed aiutarli a vivere con più spensieratezza l’avvento delle feste natalizie,” afferma Alessandra Grendele, Chief Digital Officer Carrefour Italia. “L’intelligenza artificiale, come del resto la tecnologia in generale, ha lo scopo di facilitare la vita di tutti i giorni, e il nostro obbiettivo è proprio questo. Vogliamo lasciare ai nostri consumatori il tempo per essere liberi di poter dare spazio alla loro creatività, facilitandoli nel processo di ricerca e di selezione di un prodotto”.