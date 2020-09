La Carta d'Identità Elettronica diventa sempre più centrale: le ultime novità

Con la conversione in legge del Decreto Semplificazioni, si amplia la platea di servizi accessibili attraverso la Carta d'Identità Elettronica (CIE) emessa dal Ministero dell'Interno. A svelarlo una nota del Viminale, in cui viene sottolineato come il nuovo strumento d'identificazione, ormai presente in tutta Italia, sia sempre più centrale.

Dal Viminale fanno sapere che DL Semplificazioni include una serie di norme che miglioreranno le procedure d'accesso ai servizi pubblici e dell'efficienza dei servizi stessi, a fronte di un "contenimento di costi e vantaggi dei cittadini ed imprese".

Proprio nel decreto del Governo è stata sottolineata la centralità della CIE, che si "conferma uno strumento agile ed efficace che semplifica il rapporto del cittadino con l'Amministrazione". Utilizzando la CIE, infatti, sarà più semplice fruire in maniera facile e sicura di tutti i servizi digitali delle PA, che a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale saranno "disponibili adesso per una platea di utenti-possessori di CIE sempre più estesa".

Insomma, nelle prossime settimane sono in arrivo tante novità per coloro che hanno già una Carta d'Identità Elettronica. Ricordiamo che da Marzo 2021 entrerà in vigore l'obbligo di accesso ai servizi della PA con CIE e SPID, mentre di recente è arrivata l'integrazione in Telepass Pay. Da Ottobre invece potrà essere utilizzata anche per accedere al sito dell'INPS.