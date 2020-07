Carta d'Identità Elettronica: come richiederla online e verificare la disponibilità

Sono circa 15 milioni gli italiani che hanno scelto la CIE, che ormai è diffusa praticamente su tutto il territorio nazionale. Il Ministero dell'Interno, però, ha messo a disposizione uno strumento che permette di verificare la disponibilità nel proprio comune.

Per effettuare la verifica basta semplicemente collegarsi al sito web della Carta d'Identità Elettronica e scendere in basso nella sezione "la Carta d'Identità Elettronica nei Comuni d'Italia". A questo punto basta cliccare su "verifica direttamente".

In caso di esito positivo, il che è abbastanza scontato visto che è attiva anche nei borghi più piccoli, sarà possibile effettuare la richiesta online inserendo i propri dati anagrafici.

Non si tratta però ovviamente di una richiesta vera e propria, in quanto attraverso il sistema "Prenotazione CIE" è possibile semplicemente prendere un appuntamento con l'ufficio anagrafe del proprio comune, il che è abbastanza comodo soprattutto alla luce dell'attuale situazione sanitaria. Nella pagina che vi uscirà dopo la verifica è necessario cliccare su "cittadini" ed inserire i dati.

Il sistema fornirà una lista delle sedi disponibili con la prima disponibilità. In caso negativo si riceverà il messaggio che "la sede non offre al momento disponibilità alla prenotazione di appuntamenti per il rilascio della CIE mediante questo sistema. Si prega di riprovare in un secondo momento".

In caso negativo, permette anche di scegliere la data ed ora ed il sistema di ritiro.