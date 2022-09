La Carta d'Identità Elettronica diventa più europea: la novità da oggi

Da oggi, 30 Settembre 2022, la Carta d’Identità Elettronica in dotazione da milioni di italiani, diventa ancora più europea. La notizia è stata data dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, che ha annunciato la novità sul proprio sito web.

La CIE, nella fattispecie, si arricchirà con un’aggiunta piccola ma significativa: in alto a sinistra infatti è stato aggiunto il simbolo dell’Unione Europea, sotto forma di bandiera che sarà posizionata accanto a “Repubblica Italiana”.

Il Poligrafico ha spiegato che questa novità si applicherà solo ai nuovi documenti emessi da oggi, mentre quelli emessi in precedenza non subiranno alcun tipo di variazione e continueranno ad essere validi fino alla loro naturale scadenza. Non sarà quindi necessario effettuare un’altra richiesta, tanto meno procedere con la sostituzione.

“Da oggi, annuncia l'Istituto Poligrafico e zecca dello Stato, il documento di identità di nuova emissione riporterà la bandiera dell'Unione europea sul fronte. I documenti di cui si è già dotati continueranno a essere validi fino alla loro naturale scadenza” si legge nel comunicato.

Qualche settimana fa, l’Istituto ha specificato che lo shortage dei chip non intaccherà la Carta d’Identità Elettronica in quanto il Poligrafico ha a disposizione i microprocessori che sono integrati nel documenti per i prossimi due anni, a differenza di quanto avvenuto con la Tessera Sanitaria.