La Carta d'Identità Elettronica è ora integrata in iOS: disponibile l'app per iPhone

Dopo l'arrivo su Android, l'applicazione gratuita ufficiale CIEid legata alla Carta d'Identità Elettronica è disponibile anche sull'App Store di iOS. Il download può essere effettuato dallo store del colosso di Cupertino ed è compatibile con tutti i modelli di iPhone che dispongono del modulo NFC.

CIEid consente, a coloro che dispongono della nuova carta d'identità elettronica, di accedere in semplicità ed in maniera totalmente sicura a tutti i servizi online della Pubblica Amministrazione.

Lo sviluppo è stato affidato all'Istituto Poligrafico Zecca dello Stato, che in una nota diffusa ha spiegato che "in questo modo viene estesa a tutti i 15 milioni di cittadini che già possiedono una CIE la possibilità di autenticarsi in sicurezza ai servizi digitali di pubbliche amministrazioni".

L'amministratore delegato Paolo Aielli, a nome dell'Istituto si è detto orgoglioso di "contribuire alla trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione, ogni giorno di più, affiancando il Ministero dell'interno nella produzione di un documento all'avanguardia in ambito europeo".

A poche settimane dal lancio del'app IO per la Pubblica Amministrazione e soprattutto della pubblicazione dell'app Immuni per il contact tracing del Coronavirus, si allunga ulteriormente la lista delle applicazioni ufficiali del Governo Italiano, che già da qualche anno sta puntando in maniera importante sui servizi elettronici per digitalizzare il nostro paese.