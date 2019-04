Carta d'Identità Elettronica, ancora ritardi a Palermo

Si torna a parlare di Carta d'Identità Elettronica. A far discutere nello specifico è il così detto caso Palermo, che sta diventando oggetto di scontro tra l'amministrazione cittadina ed il Governo Centrale.

Fino a qualche giorno fa, infatti, la città siciliana era l'unica tra i capoluoghi di provincia e regione a non essersi conformata alla normativa introdotta tempo fa. Sebbene fosse stata emessa una delibera di Giunta dello scorso mese di Gennaio, per sbloccare la situazione tramite la creazione di 32 postazioni che dovrebbero (almeno in teoria) garantire ai cittadini di accedere al nuovo sistema di richiesta del documento d'identità elettronica.

Il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, ha notato che il ritardo registrato a Palermo è da ricercare nell'attivazione dell'ANPR (Anagrafe Nazionale Progetto Residente), che è frutto di un progetto della CIE ed è strettamente legato al rilascio del documento d'identità. Successivamente l'ufficio anagrafe ha anche dovuto fare i conti con un aggiornamento del sistema informatico, che ha aumentato ulteriormente i ritardi per gli utenti sebbene la carta d'identità classica (quella di carta) sia stata definitivamente mandata in pensione lo scorso 1 Gennaio 2019.

Attualmente non conosciamo quale sia la situazione, ma il caso Palermo continua a far discutere e sta diventando oggetto di scontro anche con il Ministro dell'Interno, Matteo Salvini.